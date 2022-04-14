Wagmi (WAGMI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Wagmi (WAGMI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Wagmi (WAGMI) -rahakkeen tiedot The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage. Virallinen verkkosivusto: https://wagmi.com/ Valkoinen paperi: https://docs.wagmi.com Block Explorer: https://solscan.io/token/Hb4m5r21uoA1rWiNFBJgWN8W52QYbw6UV9jAQDbGNsqH Osta WAGMI-rahaketta nyt!

Wagmi (WAGMI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wagmi (WAGMI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.84M $ 6.84M $ 6.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001999700147962423 $ 0.001999700147962423 $ 0.001999700147962423 Nykyinen hinta: $ 0.00491 $ 0.00491 $ 0.00491 Lue lisää Wagmi (WAGMI) -rahakkeen hinnasta

Wagmi (WAGMI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wagmi (WAGMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WAGMI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WAGMI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WAGMI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WAGMI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

