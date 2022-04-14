Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Wrapped Accumulate (WACME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen tiedot The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains. Virallinen verkkosivusto: https://accumulatenetwork.io Valkoinen paperi: https://accumulatenetwork.io/whitepaper Block Explorer: https://explorer.accumulatenetwork.io Osta WACME-rahaketta nyt!

Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 163.34K $ 163.34K $ 163.34K Kokonaistarjonta: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M Kierrossa oleva tarjonta: $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1036 $ 0.1036 $ 0.1036 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 Nykyinen hinta: $ 0.0051 $ 0.0051 $ 0.0051 Lue lisää Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen hinnasta

Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WACME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WACME-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WACME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WACME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WACME-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WACME-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WACME-rahakkeita MEXCistä nyt!

Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen hintahistoria WACME -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WACME-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WACME-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WACME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WACME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WACME-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!