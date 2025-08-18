Lisätietoja WACME-rahakkeesta

Wrapped Accumulate – hinta (WACME)

1WACME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00651
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Wrapped Accumulate (WACME) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:20:45 (UTC+8)

Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00651
24 h:n matalin
$ 0.00651
24 h:n korkein

$ 0.00651
$ 0.00651
$ 0.5910658165701004
$ 0.00000999576793482
0.00%

0.00%

+0.37%

+0.37%

Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00651. Viimeisen 24 tunnin aikana WACME on vaihdellut alimmillaan $ 0.00651 ja korkeimmillaan $ 0.00651 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WACME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.5910658165701004, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000999576793482.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WACME on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +0.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen markkinatiedot

No.9497

$ 208.50K
$ 0.00
$ 3.26M
32.03M
500,000,000
32,028,150.10434649
6.40%

ETH

Wrapped Accumulate-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 208.50K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 0.00. WACME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 32.03M ja sen kokonaistarjonta on 32028150.10434649. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.26M.

Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wrapped Accumulate-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0012-15.57%
60 päivää$ -0.001328-16.95%
90 päivää$ -0.000914-12.32%
Wrapped Accumulate-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WACME-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Wrapped Accumulate 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0012 (-15.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Wrapped Accumulate-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WACME-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001328 (-16.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Wrapped Accumulate-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000914 (-12.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wrapped Accumulate (WACME)?

Tarkista Wrapped Accumulate-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Wrapped Accumulate (WACME)

The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

Wrapped Accumulate on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Wrapped Accumulate-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WACME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Wrapped Accumulate-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Wrapped Accumulate-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Wrapped Accumulate-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped Accumulate (WACME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped Accumulate (WACME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped Accumulate-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped Accumulate-rahakkeen hintaennuste nyt!

Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped Accumulate (WACME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WACME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Wrapped Accumulate (WACME) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Wrapped Accumulate:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Wrapped Accumulate MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WACME paikallisiin valuuttoihin

Wrapped Accumulate-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Wrapped Accumulate toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Wrapped Accumulate-verkkosivusto
Block Explorer

Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:20:45 (UTC+8)

