W3GG (W3GG) -rahakkeen tiedot W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol. Virallinen verkkosivusto: https://w3gg.io/ Valkoinen paperi: https://w3gg.gitbook.io/w3gg-litepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8D60FB5886497851AaC8c5195006ecf07647ba0D Osta W3GG-rahaketta nyt!

W3GG (W3GG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu W3GG (W3GG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.82M $ 10.82M $ 10.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07045 $ 0.07045 $ 0.07045 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.01082 $ 0.01082 $ 0.01082 Lue lisää W3GG (W3GG) -rahakkeen hinnasta

W3GG (W3GG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset W3GG (W3GG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä W3GG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta W3GG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät W3GG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu W3GG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka W3GG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään W3GG (W3GG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita W3GG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan W3GG-rahakkeita MEXCistä nyt!

W3GG (W3GG) -rahakkeen hintahistoria W3GG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu W3GG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

W3GG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne W3GG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? W3GG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso W3GG-rahakkeen hintaennuste nyt!

