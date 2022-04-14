Dasha (VVAIFU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dasha (VVAIFU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dasha (VVAIFU) -rahakkeen tiedot vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha. Virallinen verkkosivusto: https://vvaifu.fun/ Valkoinen paperi: https://docs.vvaifu.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FQ1tyso61AH1tzodyJfSwmzsD3GToybbRNoZxUBz21p8 Osta VVAIFU-rahaketta nyt!

Dasha (VVAIFU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dasha (VVAIFU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Kokonaistarjonta: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M Kierrossa oleva tarjonta: $ 993.30M $ 993.30M $ 993.30M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.24012 $ 0.24012 $ 0.24012 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 $ 0.00002140115072816 Nykyinen hinta: $ 0.002829 $ 0.002829 $ 0.002829 Lue lisää Dasha (VVAIFU) -rahakkeen hinnasta

Dasha (VVAIFU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dasha (VVAIFU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VVAIFU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VVAIFU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VVAIFU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VVAIFU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VVAIFU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Dasha (VVAIFU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VVAIFU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VVAIFU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Dasha (VVAIFU) -rahakkeen hintahistoria VVAIFU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VVAIFU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VVAIFU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VVAIFU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VVAIFU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VVAIFU-rahakkeen hintaennuste nyt!

