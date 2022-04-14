VulpeFi (VULPEFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VulpeFi (VULPEFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VulpeFi (VULPEFI) -rahakkeen tiedot VulpeFI is a multichain DeFi aggregator and AI-enhanced trading platform that empowers users to swap assets across multiple DEXes with optimal routes, gasless trades, and high efficiency. It also integrates graphical analysis, limit order support, and innovative liquidity mechanisms for seamless decentralized trading. Virallinen verkkosivusto: https://vulpefi.com Valkoinen paperi: https://docs.vulpefi.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7677cFEb8caD684a1a6C9a8CB1335E680065D11e Osta VULPEFI-rahaketta nyt!

VulpeFi (VULPEFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VulpeFi (VULPEFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.47791 $ 0.47791 $ 0.47791 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.01105 $ 0.01105 $ 0.01105 Lue lisää VulpeFi (VULPEFI) -rahakkeen hinnasta

VulpeFi (VULPEFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VulpeFi (VULPEFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VULPEFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VULPEFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VULPEFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VULPEFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VULPEFI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VulpeFi (VULPEFI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VULPEFI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VULPEFI-rahakkeita MEXCistä nyt!

VulpeFi (VULPEFI) -rahakkeen hintahistoria VULPEFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VULPEFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VULPEFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VULPEFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VULPEFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VULPEFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!