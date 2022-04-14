Vtrading (VTRADING) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Vtrading (VTRADING) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Vtrading (VTRADING) -rahakkeen tiedot The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience. Virallinen verkkosivusto: https://www.vtrading.com/#/ Valkoinen paperi: https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c Osta VTRADING-rahaketta nyt!

Vtrading (VTRADING) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Vtrading (VTRADING) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 Nykyinen hinta: $ 0.00209 $ 0.00209 $ 0.00209 Lue lisää Vtrading (VTRADING) -rahakkeen hinnasta

Vtrading (VTRADING) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Vtrading (VTRADING) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VTRADING-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VTRADING-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VTRADING-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VTRADING-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VTRADING-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Vtrading (VTRADING) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VTRADING-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VTRADING-rahakkeita MEXCistä nyt!

Vtrading (VTRADING) -rahakkeen hintahistoria VTRADING -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VTRADING-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VTRADING-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VTRADING-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VTRADING-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VTRADING-rahakkeen hintaennuste nyt!

