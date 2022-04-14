VSG (VSG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VSG (VSG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VSG (VSG) -rahakkeen tiedot Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries. Virallinen verkkosivusto: https://vsgofficial.com/ Valkoinen paperi: https://vsg-2.gitbook.io/usdvsg-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 Osta VSG-rahaketta nyt!

VSG (VSG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VSG (VSG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00764 $ 0.00764 $ 0.00764 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000002885292866073 $ 0.000002885292866073 $ 0.000002885292866073 Nykyinen hinta: $ 0.0001835 $ 0.0001835 $ 0.0001835 Lue lisää VSG (VSG) -rahakkeen hinnasta

VSG (VSG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VSG (VSG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VSG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VSG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VSG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VSG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VSG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VSG (VSG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VSG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VSG-rahakkeita MEXCistä nyt!

VSG (VSG) -rahakkeen hintahistoria VSG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VSG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VSG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VSG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VSG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VSG-rahakkeen hintaennuste nyt!

