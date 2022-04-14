VR1 Arcade (VR1) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VR1 Arcade (VR1) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VR1 Arcade (VR1) -rahakkeen tiedot VR1 is a gaming-centric cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to power the VR1 Arcade ecosystem and associated gaming and application. The token facilitates seamless transaction, incentivizes player engagement, and provides governance rights, ensuring a decetralized and player driven economy. Virallinen verkkosivusto: https://www.vr1arcade.com/vr1token Valkoinen paperi: https://vr1arcade.gitbook.io/vr1arcade Block Explorer: https://solscan.io/token/5HpFsGEkcyChSovAmKVxtXb4JqVVkBpPnmYPoSgZmoon Osta VR1-rahaketta nyt!

VR1 Arcade (VR1) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VR1 Arcade (VR1) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0655 $ 0.0655 $ 0.0655 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000144 $ 0.000144 $ 0.000144 Lue lisää VR1 Arcade (VR1) -rahakkeen hinnasta

VR1 Arcade (VR1) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VR1 Arcade (VR1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VR1-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VR1-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VR1-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VR1-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

