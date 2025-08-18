VR1 Arcade (VR1) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001007. Viimeisen 24 tunnin aikana VR1 on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001007 ja korkeimmillaan $ 0.0001007 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VR1-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VR1 on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -29.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
VR1 Arcade (VR1) -rahakkeen markkinatiedot
$ 10.37
$ 1.01M
10,000,000,001
SOL
VR1 Arcade-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.37. VR1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 10000000001. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.01M.
VR1 Arcade (VR1) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VR1 Arcade-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.0003537
-77.84%
60 päivää
$ -0.0009463
-90.39%
90 päivää
$ -0.0251593
-99.61%
VR1 Arcade-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään VR1-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
VR1 Arcade 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0003537 (-77.84%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
VR1 Arcade-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VR1-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0009463 (-90.39%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
VR1 Arcade-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0251593 (-99.61%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle VR1 Arcade (VR1)?
VR1 is a gaming-centric cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to power the VR1 Arcade ecosystem and associated gaming and application. The token facilitates seamless transaction, incentivizes player engagement, and provides governance rights, ensuring a decetralized and player driven economy.
VR1 Arcade-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon VR1 Arcade (VR1) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VR1 Arcade (VR1) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VR1 Arcade-rahakkeelle.
VR1 Arcade (VR1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VR1-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
VR1 Arcade (VR1) -ostamisen perusteet
