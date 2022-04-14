Veritas (VPT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Veritas (VPT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Veritas (VPT) -rahakkeen tiedot Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks. Virallinen verkkosivusto: https://veritasprotocol.com/ Valkoinen paperi: https://docs.veritasprotocol.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0 Osta VPT-rahaketta nyt!

Veritas (VPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Veritas (VPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 88.19K $ 88.19K $ 88.19K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 328.90K $ 328.90K $ 328.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.054879 $ 0.054879 $ 0.054879 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0001400421074309 $ 0.0001400421074309 $ 0.0001400421074309 Nykyinen hinta: $ 0.0003289 $ 0.0003289 $ 0.0003289 Lue lisää Veritas (VPT) -rahakkeen hinnasta

Veritas (VPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Veritas (VPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VPT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VPT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VPT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VPT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Veritas (VPT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VPT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VPT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Veritas (VPT) -rahakkeen hintahistoria VPT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VPT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VPT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VPT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VPT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VPT-rahakkeen hintaennuste nyt!

