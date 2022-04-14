Voxies (VOXEL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Voxies (VOXEL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Voxies (VOXEL) -rahakkeen tiedot VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://voxies.io/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.voxies.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f Osta VOXEL-rahaketta nyt!

Voxies (VOXEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Voxies (VOXEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.80M $ 14.80M $ 14.80M Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 246.35M $ 246.35M $ 246.35M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.02M $ 18.02M $ 18.02M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2966 $ 0.2966 $ 0.2966 Kaikkien aikojen alin: $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 $ 0.020168643452961734 Nykyinen hinta: $ 0.06006 $ 0.06006 $ 0.06006 Lue lisää Voxies (VOXEL) -rahakkeen hinnasta

Voxies (VOXEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Voxies (VOXEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VOXEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VOXEL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VOXEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VOXEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VOXEL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Voxies (VOXEL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VOXEL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VOXEL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Voxies (VOXEL) -rahakkeen hintahistoria VOXEL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VOXEL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VOXEL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VOXEL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VOXEL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VOXEL-rahakkeen hintaennuste nyt!

