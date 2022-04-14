Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Voltage Finance (VOLTAGE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen tiedot Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network. Virallinen verkkosivusto: https://voltage.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.voltage.finance/welcome/introduction Block Explorer: https://explorer.fuse.io/token/0x34Ef2Cc892a88415e9f02b91BfA9c91fC0bE6bD4/token-transfers Osta VOLTAGE-rahaketta nyt!

Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 8.61B $ 8.61B $ 8.61B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 558.64K $ 558.64K $ 558.64K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0019263 $ 0.0019263 $ 0.0019263 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000019462801818485 $ 0.000019462801818485 $ 0.000019462801818485 Nykyinen hinta: $ 0.00006491 $ 0.00006491 $ 0.00006491 Lue lisää Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen hinnasta

Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VOLTAGE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VOLTAGE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VOLTAGE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VOLTAGE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

