Voltage Finance-logo

Voltage Finance – hinta (VOLTAGE)

1VOLTAGE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00007135
$0.00007135
+0.02%1D
USD
Reaaliaikainen Voltage Finance (VOLTAGE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:18:57 (UTC+8)

Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
$ 0.00049
$ 0.00049$ 0.00049
24 h:n korkein

$ 0.00049
$ 0.00049$ 0.00049

$ 0.00230802649443098
$ 0.00230802649443098$ 0.00230802649443098

$ 0.000019462801818485
$ 0.000019462801818485$ 0.000019462801818485

+0.02%

+0.02%

-8.00%

-8.00%

Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00007135. Viimeisen 24 tunnin aikana VOLTAGE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00007125 ja korkeimmillaan $ 0.00049 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VOLTAGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00230802649443098, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000019462801818485.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VOLTAGE on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja -8.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen markkinatiedot

No.4536

FUSE

Voltage Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.20K. VOLTAGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 8606406637. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 614.07K.

Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Voltage Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000000143+0.02%
30 päivää$ -0.00001964-21.59%
60 päivää$ +0.00001037+17.00%
90 päivää$ -0.00002529-26.17%
Voltage Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VOLTAGE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000143 (+0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Voltage Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00001964 (-21.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Voltage Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VOLTAGE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001037 (+17.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Voltage Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00002529 (-26.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Voltage Finance (VOLTAGE)?

Tarkista Voltage Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Voltage Finance (VOLTAGE)

Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network.

Voltage Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Voltage Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VOLTAGE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Voltage Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Voltage Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Voltage Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Voltage Finance (VOLTAGE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Voltage Finance (VOLTAGE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Voltage Finance-rahakkeelle.

Tarkista Voltage Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen tokenomiikka

Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VOLTAGE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Voltage Finance (VOLTAGE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Voltage Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Voltage Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VOLTAGE paikallisiin valuuttoihin

Voltage Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Voltage Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Voltage Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Voltage Finance”

Paljonko Voltage Finance (VOLTAGE) on arvoltaan tänään?
VOLTAGE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00007135 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VOLTAGE-USD-parin nykyinen hinta?
VOLTAGE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00007135. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Voltage Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VOLTAGE markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VOLTAGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VOLTAGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli VOLTAGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VOLTAGE saavutti ATH-hinnaksi 0.00230802649443098 USD.
Mikä oli VOLTAGE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VOLTAGE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000019462801818485 USD.
Mikä on VOLTAGE-rahakkeen treidausvolyymi?
VOLTAGE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.20K USD.
Nouseeko VOLTAGE tänä vuonna korkeammalle?
VOLTAGE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VOLTAGE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:18:57 (UTC+8)

Voltage Finance (VOLTAGE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

VOLTAGE-USD-laskin

Summa

VOLTAGE
VOLTAGE
USD
USD

1 VOLTAGE = 0.00007135 USD

Treidaa VOLTAGE-rahaketta

+0.02%

Liity MEXCiin tänään

