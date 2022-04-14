VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VentureMind AI (VNTR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen tiedot VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment. Virallinen verkkosivusto: https://www.venturemind.ai/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5 Block Explorer: https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP Osta VNTR-rahaketta nyt!

VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 747.35K $ 747.35K $ 747.35K Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 433.00M $ 433.00M $ 433.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 862.99K $ 862.99K $ 862.99K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0385 $ 0.0385 $ 0.0385 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001456300329042982 $ 0.001456300329042982 $ 0.001456300329042982 Nykyinen hinta: $ 0.001726 $ 0.001726 $ 0.001726 Lue lisää VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen hinnasta

VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VNTR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VNTR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VNTR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VNTR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VNTR-rahaketta ostetaan

VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen hintahistoria VNTR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VNTR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VNTR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VNTR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VNTR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VNTR-rahakkeen hintaennuste nyt!

