VentureMind AI-logo

VentureMind AI – hinta (VNTR)

1VNTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0017
$0.0017$0.0017
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen VentureMind AI (VNTR) -hintakaavio
VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017
24 h:n matalin
$ 0.001945
$ 0.001945$ 0.001945
24 h:n korkein

$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017

$ 0.001945
$ 0.001945$ 0.001945

$ 0.04324866066980628
$ 0.04324866066980628$ 0.04324866066980628

$ 0.001456300329042982
$ 0.001456300329042982$ 0.001456300329042982

0.00%

0.00%

+4.35%

+4.35%

VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0017. Viimeisen 24 tunnin aikana VNTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.0017 ja korkeimmillaan $ 0.001945 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VNTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04324866066980628, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001456300329042982.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VNTR on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +4.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen markkinatiedot

No.2234

$ 736.09K
$ 736.09K$ 736.09K

$ 512.11
$ 512.11$ 512.11

$ 849.99K
$ 849.99K$ 849.99K

433.00M
433.00M 433.00M

499,996,944
499,996,944 499,996,944

499,996,944
499,996,944 499,996,944

86.59%

SOL

VentureMind AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 736.09K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 512.11. VNTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 433.00M ja sen kokonaistarjonta on 499996944. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 849.99K.

VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VentureMind AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000124-6.80%
60 päivää$ -0.0007-29.17%
90 päivää$ -0.00246-59.14%
VentureMind AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VNTR-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

VentureMind AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000124 (-6.80%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

VentureMind AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VNTR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0007 (-29.17%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

VentureMind AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00246 (-59.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle VentureMind AI (VNTR)?

Tarkista VentureMind AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on VentureMind AI (VNTR)

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

VentureMind AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja VentureMind AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VNTR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue VentureMind AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään VentureMind AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

VentureMind AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VentureMind AI (VNTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VentureMind AI (VNTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VentureMind AI-rahakkeelle.

Tarkista VentureMind AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen tokenomiikka

VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VNTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

VentureMind AI (VNTR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa VentureMind AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa VentureMind AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VNTR paikallisiin valuuttoihin

1 VentureMind AI(VNTR) - VND
44.7355
1 VentureMind AI(VNTR) - AUD
A$0.002635
1 VentureMind AI(VNTR) - GBP
0.001258
1 VentureMind AI(VNTR) - EUR
0.001462
1 VentureMind AI(VNTR) - USD
$0.0017
1 VentureMind AI(VNTR) - MYR
RM0.007174
1 VentureMind AI(VNTR) - TRY
0.069581
1 VentureMind AI(VNTR) - JPY
¥0.2516
1 VentureMind AI(VNTR) - ARS
ARS$2.233902
1 VentureMind AI(VNTR) - RUB
0.136969
1 VentureMind AI(VNTR) - INR
0.148444
1 VentureMind AI(VNTR) - IDR
Rp27.868848
1 VentureMind AI(VNTR) - KRW
2.380952
1 VentureMind AI(VNTR) - PHP
0.097189
1 VentureMind AI(VNTR) - EGP
￡E.0.082416
1 VentureMind AI(VNTR) - BRL
R$0.009299
1 VentureMind AI(VNTR) - CAD
C$0.002346
1 VentureMind AI(VNTR) - BDT
0.206754
1 VentureMind AI(VNTR) - NGN
2.611353
1 VentureMind AI(VNTR) - COP
$6.854825
1 VentureMind AI(VNTR) - ZAR
R.0.030141
1 VentureMind AI(VNTR) - UAH
0.070006
1 VentureMind AI(VNTR) - VES
Bs0.2329
1 VentureMind AI(VNTR) - CLP
$1.649
1 VentureMind AI(VNTR) - PKR
Rs0.479264
1 VentureMind AI(VNTR) - KZT
0.913478
1 VentureMind AI(VNTR) - THB
฿0.055488
1 VentureMind AI(VNTR) - TWD
NT$0.051833
1 VentureMind AI(VNTR) - AED
د.إ0.006239
1 VentureMind AI(VNTR) - CHF
Fr0.00136
1 VentureMind AI(VNTR) - HKD
HK$0.013277
1 VentureMind AI(VNTR) - AMD
֏0.65059
1 VentureMind AI(VNTR) - MAD
.د.م0.015317
1 VentureMind AI(VNTR) - MXN
$0.031892
1 VentureMind AI(VNTR) - SAR
ريال0.006375
1 VentureMind AI(VNTR) - PLN
0.006222
1 VentureMind AI(VNTR) - RON
лв0.007395
1 VentureMind AI(VNTR) - SEK
kr0.016354
1 VentureMind AI(VNTR) - BGN
лв0.002856
1 VentureMind AI(VNTR) - HUF
Ft0.580193
1 VentureMind AI(VNTR) - CZK
0.035972
1 VentureMind AI(VNTR) - KWD
د.ك0.0005185
1 VentureMind AI(VNTR) - ILS
0.005797
1 VentureMind AI(VNTR) - AOA
Kz1.558203
1 VentureMind AI(VNTR) - BHD
.د.ب0.0006409
1 VentureMind AI(VNTR) - BMD
$0.0017
1 VentureMind AI(VNTR) - DKK
kr0.010914
1 VentureMind AI(VNTR) - HNL
L0.044693
1 VentureMind AI(VNTR) - MUR
0.077741
1 VentureMind AI(VNTR) - NAD
$0.030039
1 VentureMind AI(VNTR) - NOK
kr0.017306
1 VentureMind AI(VNTR) - NZD
$0.002907
1 VentureMind AI(VNTR) - PAB
B/.0.0017
1 VentureMind AI(VNTR) - PGK
K0.007038
1 VentureMind AI(VNTR) - QAR
ر.ق0.006188
1 VentureMind AI(VNTR) - RSD
дин.0.17153

VentureMind AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton VentureMind AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen VentureMind AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "VentureMind AI"

Paljonko VentureMind AI (VNTR) on arvoltaan tänään?
VNTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0017 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VNTR-USD-parin nykyinen hinta?
VNTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0017. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VentureMind AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VNTR markkina-arvo on $ 736.09K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VNTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VNTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 433.00M USD.
Mikä oli VNTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VNTR saavutti ATH-hinnaksi 0.04324866066980628 USD.
Mikä oli VNTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VNTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001456300329042982 USD.
Mikä on VNTR-rahakkeen treidausvolyymi?
VNTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 512.11 USD.
Nouseeko VNTR tänä vuonna korkeammalle?
VNTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VNTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
VentureMind AI (VNTR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

