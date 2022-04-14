VMPX (VMPX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VMPX (VMPX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VMPX (VMPX) -rahakkeen tiedot VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss. Virallinen verkkosivusto: https://notsofast.xyz/ Block Explorer: https://ordinalswallet.com/brc20/VMPX Osta VMPX-rahaketta nyt!

VMPX (VMPX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VMPX (VMPX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 108.62M $ 108.62M $ 108.62M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 731.47K $ 731.47K $ 731.47K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 Nykyinen hinta: $ 0.006734 $ 0.006734 $ 0.006734 Lue lisää VMPX (VMPX) -rahakkeen hinnasta

VMPX (VMPX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VMPX (VMPX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VMPX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VMPX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VMPX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VMPX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VMPX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VMPX (VMPX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VMPX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VMPX-rahakkeita MEXCistä nyt!

VMPX (VMPX) -rahakkeen hintahistoria VMPX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VMPX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VMPX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VMPX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VMPX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VMPX-rahakkeen hintaennuste nyt!

