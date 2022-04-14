VitaWatch (VITA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VitaWatch (VITA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VitaWatch (VITA) -rahakkeen tiedot VitaWatch is a Web3-powered smartwatch that transforms everyday activities—like walking, sleeping, and staying healthy—into on-chain value. Built on decentralized infrastructure (DePIN), VitaWatch combines AI-driven health tracking, digital identity (DID), and real-time rewards through the $VITA token. With features like NFC payments, step-based incentives, and user-owned health data, VitaWatch is more than a wearable—it’s your gateway to the Health-to-Earn economy and the physical layer of Web3. Virallinen verkkosivusto: https://vitawatch.xyz Valkoinen paperi: https://vitawatch.gitbook.io/vitawatch-docs/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xCb7dE0808805EAf93166eC6b18B8c63af4197AfE Osta VITA-rahaketta nyt!

VitaWatch (VITA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VitaWatch (VITA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: -- -- -- Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: $ 1.1099 $ 1.1099 $ 1.1099 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000000065 $ 0.000000065 $ 0.000000065 Lue lisää VitaWatch (VITA) -rahakkeen hinnasta

VitaWatch (VITA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VitaWatch (VITA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VITA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VITA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VITA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VITA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VITA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VitaWatch (VITA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VITA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VITA-rahakkeita MEXCistä nyt!

VitaWatch (VITA) -rahakkeen hintahistoria VITA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VITA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VITA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VITA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VITA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VITA-rahakkeen hintaennuste nyt!

