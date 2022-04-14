VisionGame (VISION) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VisionGame (VISION) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VisionGame (VISION) -rahakkeen tiedot VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market. Virallinen verkkosivusto: https://visiongame.io/ Valkoinen paperi: https://visiongame-static-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/files/VisionGame-PitchDeck.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x332e78c687c3fcd91494c6b13f0fc685b2a57434 Osta VISION-rahaketta nyt!

VisionGame (VISION) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VisionGame (VISION) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 171.52K $ 171.52K $ 171.52K Kokonaistarjonta: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 605.00M $ 605.00M $ 605.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 283.50K $ 283.50K $ 283.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000233323064542173 $ 0.000233323064542173 $ 0.000233323064542173 Nykyinen hinta: $ 0.0002835 $ 0.0002835 $ 0.0002835 Lue lisää VisionGame (VISION) -rahakkeen hinnasta

VisionGame (VISION) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VisionGame (VISION) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VISION-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VISION-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VISION-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VISION-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

VisionGame (VISION) -rahakkeen hintahistoria VISION -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VISION-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VISION-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VISION-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VISION-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VISION-rahakkeen hintaennuste nyt!

