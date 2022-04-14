Vita Inu (VINU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Vita Inu (VINU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Vita Inu (VINU) -rahakkeen tiedot Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://vitainu.org Valkoinen paperi: https://vita-inu.gitbook.io/whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xfEbe8C1eD424DbF688551D4E2267e7A53698F0aa Osta VINU-rahaketta nyt!

Vita Inu (VINU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Vita Inu (VINU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 15.42M $ 15.42M $ 15.42M Kokonaistarjonta: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T Kierrossa oleva tarjonta: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.42M $ 15.42M $ 15.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.000000017144 $ 0.000000017144 $ 0.000000017144 Lue lisää Vita Inu (VINU) -rahakkeen hinnasta

Vita Inu (VINU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Vita Inu (VINU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VINU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VINU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VINU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VINU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VINU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Vita Inu (VINU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VINU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VINU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Vita Inu (VINU) -rahakkeen hintahistoria VINU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VINU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VINU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VINU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VINU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VINU-rahakkeen hintaennuste nyt!

