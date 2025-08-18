Lisätietoja VINU-rahakkeesta

Vita Inu-logo

Vita Inu – hinta (VINU)

1VINU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000000017024
$0.000000017024
+0.74%1D
USD
Reaaliaikainen Vita Inu (VINU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:18:29 (UTC+8)

Vita Inu (VINU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000000016646
$ 0.000000016646
24 h:n matalin
$ 0.0000000178
$ 0.0000000178
24 h:n korkein

$ 0.000000016646
$ 0.000000016646

$ 0.0000000178
$ 0.0000000178

$ 0.000000076012254018
$ 0.000000076012254018

$ 0
$ 0

+1.05%

+0.74%

-8.65%

-8.65%

Vita Inu (VINU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000017013. Viimeisen 24 tunnin aikana VINU on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000016646 ja korkeimmillaan $ 0.0000000178 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VINU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000000076012254018, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VINU on muuttunut +1.05% viimeisen tunnin aikana, +0.74% 24 tunnin aikana ja -8.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vita Inu (VINU) -rahakkeen markkinatiedot

No.974

$ 15.30M
$ 15.30M

$ 79.03K
$ 79.03K

$ 15.30M
$ 15.30M

899.60T
899.60T

899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2

899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2

100.00%

BSC

Vita Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 79.03K. VINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 899.60T ja sen kokonaistarjonta on 899597342616479.2. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.30M.

Vita Inu (VINU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Vita Inu-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000000012505+0.74%
30 päivää$ +0.000000000047+0.27%
60 päivää$ +0.000000002281+15.48%
90 päivää$ +0.000000002065+13.81%
Vita Inu-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VINU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000000012505 (+0.74%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Vita Inu 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000000000047 (+0.27%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Vita Inu-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VINU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000002281 (+15.48%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Vita Inu-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000000002065 (+13.81%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Vita Inu (VINU)?

Tarkista Vita Inu-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Vita Inu on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Vita Inu-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VINU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Vita Inu-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Vita Inu-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Vita Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vita Inu (VINU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vita Inu (VINU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vita Inu-rahakkeelle.

Tarkista Vita Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

Vita Inu (VINU) -rahakkeen tokenomiikka

Vita Inu (VINU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VINU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Vita Inu (VINU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Vita Inu:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Vita Inu MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VINU paikallisiin valuuttoihin

Vita Inu-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Vita Inu toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Vita Inu-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vita Inu”

Paljonko Vita Inu (VINU) on arvoltaan tänään?
VINU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000000017013 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VINU-USD-parin nykyinen hinta?
VINU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000000017013. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vita Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VINU markkina-arvo on $ 15.30M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 899.60T USD.
Mikä oli VINU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VINU saavutti ATH-hinnaksi 0.000000076012254018 USD.
Mikä oli VINU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VINU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VINU-rahakkeen treidausvolyymi?
VINU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 79.03K USD.
Nouseeko VINU tänä vuonna korkeammalle?
VINU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VINU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:18:29 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

