VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen tiedot VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents. Virallinen verkkosivusto: https://vidt-dao.com Valkoinen paperi: https://www.vidt-dao.com/vidt-token Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3be7bf1a5f23bd8336787d0289b70602f1940875 Osta VIDT-rahaketta nyt!

VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 117.89K $ 117.89K $ 117.89K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 879.77M $ 879.77M $ 879.77M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 134.00K $ 134.00K $ 134.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05612 $ 0.05612 $ 0.05612 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000153068993761323 $ 0.000153068993761323 $ 0.000153068993761323 Nykyinen hinta: $ 0.000134 $ 0.000134 $ 0.000134 Lue lisää VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen hinnasta

VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VIDT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VIDT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VIDT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VIDT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen hintahistoria VIDT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VIDT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VIDT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VIDT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VIDT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VIDT-rahakkeen hintaennuste nyt!

