VIDT DAO – hinta (VIDT)

$0.0001306
+5.23%1D
Reaaliaikainen VIDT DAO (VIDT) -hintakaavio
VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0001231
24 h:n matalin
$ 0.0001552
24 h:n korkein

$ 0.0001231
$ 0.0001552
$ 0.07410634862236275
$ 0.000173479477459712
+0.30%

+5.23%

-37.70%

-37.70%

VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001306. Viimeisen 24 tunnin aikana VIDT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001231 ja korkeimmillaan $ 0.0001552 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VIDT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07410634862236275, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000173479477459712.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VIDT on muuttunut +0.30% viimeisen tunnin aikana, +5.23% 24 tunnin aikana ja -37.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen markkinatiedot

No.2726

$ 114.90K
$ 57.83K
$ 130.60K
879.77M
1,000,000,000
1,000,000,000
87.97%

ETH

VIDT DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 114.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.83K. VIDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 879.77M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 130.60K.

VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VIDT DAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000006491+5.23%
30 päivää$ -0.0004253-76.51%
60 päivää$ -0.0003893-74.88%
90 päivää$ -0.0007829-85.71%
VIDT DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VIDT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000006491 (+5.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

VIDT DAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0004253 (-76.51%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

VIDT DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VIDT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0003893 (-74.88%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

VIDT DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0007829 (-85.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle VIDT DAO (VIDT)?

Tarkista VIDT DAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on VIDT DAO (VIDT)

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

VIDT DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja VIDT DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VIDT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue VIDT DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään VIDT DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

VIDT DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VIDT DAO (VIDT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VIDT DAO (VIDT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VIDT DAO-rahakkeelle.

Tarkista VIDT DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen tokenomiikka

VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VIDT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

VIDT DAO (VIDT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa VIDT DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa VIDT DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VIDT paikallisiin valuuttoihin

1 VIDT DAO(VIDT) - VND
3.436739
1 VIDT DAO(VIDT) - AUD
A$0.00020243
1 VIDT DAO(VIDT) - GBP
0.000096644
1 VIDT DAO(VIDT) - EUR
0.000112316
1 VIDT DAO(VIDT) - USD
$0.0001306
1 VIDT DAO(VIDT) - MYR
RM0.000551132
1 VIDT DAO(VIDT) - TRY
0.005345458
1 VIDT DAO(VIDT) - JPY
¥0.0193288
1 VIDT DAO(VIDT) - ARS
ARS$0.171616236
1 VIDT DAO(VIDT) - RUB
0.010522442
1 VIDT DAO(VIDT) - INR
0.011403992
1 VIDT DAO(VIDT) - IDR
Rp2.140983264
1 VIDT DAO(VIDT) - KRW
0.182913136
1 VIDT DAO(VIDT) - PHP
0.007466402
1 VIDT DAO(VIDT) - EGP
￡E.0.006331488
1 VIDT DAO(VIDT) - BRL
R$0.000714382
1 VIDT DAO(VIDT) - CAD
C$0.000180228
1 VIDT DAO(VIDT) - BDT
0.015883572
1 VIDT DAO(VIDT) - NGN
0.200613354
1 VIDT DAO(VIDT) - COP
$0.52661185
1 VIDT DAO(VIDT) - ZAR
R.0.002315538
1 VIDT DAO(VIDT) - UAH
0.005378108
1 VIDT DAO(VIDT) - VES
Bs0.0178922
1 VIDT DAO(VIDT) - CLP
$0.126682
1 VIDT DAO(VIDT) - PKR
Rs0.036818752
1 VIDT DAO(VIDT) - KZT
0.070176604
1 VIDT DAO(VIDT) - THB
฿0.004262784
1 VIDT DAO(VIDT) - TWD
NT$0.003981994
1 VIDT DAO(VIDT) - AED
د.إ0.000479302
1 VIDT DAO(VIDT) - CHF
Fr0.00010448
1 VIDT DAO(VIDT) - HKD
HK$0.001019986
1 VIDT DAO(VIDT) - AMD
֏0.04998062
1 VIDT DAO(VIDT) - MAD
.د.م0.001176706
1 VIDT DAO(VIDT) - MXN
$0.002450056
1 VIDT DAO(VIDT) - SAR
ريال0.00048975
1 VIDT DAO(VIDT) - PLN
0.000477996
1 VIDT DAO(VIDT) - RON
лв0.00056811
1 VIDT DAO(VIDT) - SEK
kr0.001256372
1 VIDT DAO(VIDT) - BGN
лв0.000219408
1 VIDT DAO(VIDT) - HUF
Ft0.044572474
1 VIDT DAO(VIDT) - CZK
0.002763496
1 VIDT DAO(VIDT) - KWD
د.ك0.000039833
1 VIDT DAO(VIDT) - ILS
0.000445346
1 VIDT DAO(VIDT) - AOA
Kz0.119706654
1 VIDT DAO(VIDT) - BHD
.د.ب0.0000492362
1 VIDT DAO(VIDT) - BMD
$0.0001306
1 VIDT DAO(VIDT) - DKK
kr0.000838452
1 VIDT DAO(VIDT) - HNL
L0.003433474
1 VIDT DAO(VIDT) - MUR
0.005972338
1 VIDT DAO(VIDT) - NAD
$0.002307702
1 VIDT DAO(VIDT) - NOK
kr0.001329508
1 VIDT DAO(VIDT) - NZD
$0.000223326
1 VIDT DAO(VIDT) - PAB
B/.0.0001306
1 VIDT DAO(VIDT) - PGK
K0.000540684
1 VIDT DAO(VIDT) - QAR
ر.ق0.000475384
1 VIDT DAO(VIDT) - RSD
дин.0.01317754

VIDT DAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton VIDT DAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen VIDT DAO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VIDT DAO”

Paljonko VIDT DAO (VIDT) on arvoltaan tänään?
VIDT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001306 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VIDT-USD-parin nykyinen hinta?
VIDT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001306. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VIDT DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VIDT markkina-arvo on $ 114.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VIDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VIDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 879.77M USD.
Mikä oli VIDT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VIDT saavutti ATH-hinnaksi 0.07410634862236275 USD.
Mikä oli VIDT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VIDT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000173479477459712 USD.
Mikä on VIDT-rahakkeen treidausvolyymi?
VIDT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.83K USD.
Nouseeko VIDT tänä vuonna korkeammalle?
VIDT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VIDT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 VIDT = 0.0001306 USD

