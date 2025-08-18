VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001306. Viimeisen 24 tunnin aikana VIDT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001231 ja korkeimmillaan $ 0.0001552 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VIDT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07410634862236275, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000173479477459712.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VIDT on muuttunut +0.30% viimeisen tunnin aikana, +5.23% 24 tunnin aikana ja -37.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen markkinatiedot
No.2726
$ 114.90K
$ 114.90K$ 114.90K
$ 57.83K
$ 57.83K$ 57.83K
$ 130.60K
$ 130.60K$ 130.60K
879.77M
879.77M 879.77M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
87.97%
ETH
VIDT DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 114.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.83K. VIDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 879.77M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 130.60K.
VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VIDT DAO-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000006491
+5.23%
30 päivää
$ -0.0004253
-76.51%
60 päivää
$ -0.0003893
-74.88%
90 päivää
$ -0.0007829
-85.71%
VIDT DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään VIDT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000006491 (+5.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
VIDT DAO 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0004253 (-76.51%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
VIDT DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VIDT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0003893 (-74.88%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
VIDT DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0007829 (-85.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle VIDT DAO (VIDT)?
VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.
VIDT DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon VIDT DAO (VIDT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VIDT DAO (VIDT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VIDT DAO-rahakkeelle.
VIDT DAO (VIDT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VIDT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
VIDT DAO (VIDT) -ostamisen perusteet
