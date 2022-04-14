Vice (VICE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Vice (VICE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Vice (VICE) -rahakkeen tiedot VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential. Virallinen verkkosivusto: https://www.vicetoken.io/ Valkoinen paperi: https://vice-io.gitbook.io/vice.io-docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfd409bc96d126bc8a56479d4c7672015d539f96c Osta VICE-rahaketta nyt!

Vice (VICE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Vice (VICE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.28M $ 13.28M $ 13.28M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 990.61M $ 990.61M $ 990.61M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.41M $ 13.41M $ 13.41M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.16372 $ 0.16372 $ 0.16372 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006615434681747624 $ 0.006615434681747624 $ 0.006615434681747624 Nykyinen hinta: $ 0.01341 $ 0.01341 $ 0.01341 Lue lisää Vice (VICE) -rahakkeen hinnasta

Vice (VICE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Vice (VICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VICE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VICE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VICE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VICE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VICE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Vice (VICE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VICE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VICE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Vice (VICE) -rahakkeen hintahistoria VICE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VICE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VICE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VICE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VICE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VICE-rahakkeen hintaennuste nyt!

