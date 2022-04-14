Octavia (VIA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Octavia (VIA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Octavia (VIA) -rahakkeen tiedot Octavia is your web3 assistant and community manager designed to make crypto trading easier and safer. Virallinen verkkosivusto: https://octavia.one Valkoinen paperi: https://octavia.one/octaviapitchdeck.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x21ac3bB914f90A2Bb1a16088E673a9fdDa641434 Osta VIA-rahaketta nyt!

Octavia (VIA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Octavia (VIA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 96.91M $ 96.91M $ 96.91M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.8739 $ 2.8739 $ 2.8739 Kaikkien aikojen alin: $ 0.013776772067403957 $ 0.013776772067403957 $ 0.013776772067403957 Nykyinen hinta: $ 0.0179 $ 0.0179 $ 0.0179 Lue lisää Octavia (VIA) -rahakkeen hinnasta

Octavia (VIA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Octavia (VIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VIA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VIA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Octavia (VIA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VIA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VIA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Octavia (VIA) -rahakkeen hintahistoria VIA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VIA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VIA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VIA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VIA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VIA-rahakkeen hintaennuste nyt!

