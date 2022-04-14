Veloce (VEXT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Veloce (VEXT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Veloce (VEXT) -rahakkeen tiedot Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. Virallinen verkkosivusto: https://www.velocemediagroup.com/vext Valkoinen paperi: https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7 Osta VEXT-rahaketta nyt!

Veloce (VEXT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Veloce (VEXT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 387.72K $ 387.72K $ 387.72K Kokonaistarjonta: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 216.48M $ 216.48M $ 216.48M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 537.30K $ 537.30K $ 537.30K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.8438 $ 0.8438 $ 0.8438 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 Nykyinen hinta: $ 0.001791 $ 0.001791 $ 0.001791 Lue lisää Veloce (VEXT) -rahakkeen hinnasta

Veloce (VEXT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Veloce (VEXT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VEXT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VEXT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VEXT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VEXT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VEXT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Veloce (VEXT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VEXT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VEXT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Veloce (VEXT) -rahakkeen hintahistoria VEXT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VEXT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VEXT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VEXT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VEXT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VEXT-rahakkeen hintaennuste nyt!

