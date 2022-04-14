Vexanium (VEX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Vexanium (VEX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Vexanium (VEX) -rahakkeen tiedot Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries. Virallinen verkkosivusto: https://www.vexanium.com/ Block Explorer: https://explorer.vexanium.com/ Osta VEX-rahaketta nyt!

Vexanium (VEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Vexanium (VEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Kokonaistarjonta: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Kierrossa oleva tarjonta: $ 733.64M $ 733.64M $ 733.64M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 $ 0.000121875736 Nykyinen hinta: $ 0.002701 $ 0.002701 $ 0.002701 Lue lisää Vexanium (VEX) -rahakkeen hinnasta

Vexanium (VEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Vexanium (VEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VEX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VEX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Vexanium (VEX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VEX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VEX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Vexanium (VEX) -rahakkeen hintahistoria VEX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VEX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VEX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VEX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VEX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

