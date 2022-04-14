Verse (VERSE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Verse (VERSE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Verse (VERSE) -rahakkeen tiedot Bitcoin.com's rewards and utility token, VERSE, accelerates the global adoption of cryptocurrency in a self-custodial model through incentives and gamification. Virallinen verkkosivusto: https://verse.bitcoin.com Valkoinen paperi: https://getverse.com/verse-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x249ca82617ec3dfb2589c4c17ab7ec9765350a18 Osta VERSE-rahaketta nyt!

Verse (VERSE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Verse (VERSE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Kokonaistarjonta: $ 196.44B $ 196.44B $ 196.44B Kierrossa oleva tarjonta: $ 40.40B $ 40.40B $ 40.40B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.07M $ 17.07M $ 17.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00020072 $ 0.00020072 $ 0.00020072 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 Nykyinen hinta: $ 0.00008127 $ 0.00008127 $ 0.00008127 Lue lisää Verse (VERSE) -rahakkeen hinnasta

Verse (VERSE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Verse (VERSE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VERSE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VERSE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VERSE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VERSE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VERSE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Verse (VERSE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VERSE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VERSE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Verse (VERSE) -rahakkeen hintahistoria VERSE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VERSE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VERSE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VERSE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VERSE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VERSE-rahakkeen hintaennuste nyt!

