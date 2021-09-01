VEMP (VEMP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VEMP (VEMP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VEMP (VEMP) -rahakkeen tiedot vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021. Virallinen verkkosivusto: https://vemp.xyz Valkoinen paperi: https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d Osta VEMP-rahaketta nyt!

VEMP (VEMP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VEMP (VEMP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 305.27K $ 305.27K $ 305.27K Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 392.93M $ 392.93M $ 392.93M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 388.45K $ 388.45K $ 388.45K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 Nykyinen hinta: $ 0.0007769 $ 0.0007769 $ 0.0007769 Lue lisää VEMP (VEMP) -rahakkeen hinnasta

VEMP (VEMP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VEMP (VEMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VEMP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VEMP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VEMP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VEMP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VEMP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VEMP (VEMP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VEMP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VEMP-rahakkeita MEXCistä nyt!

VEMP (VEMP) -rahakkeen hintahistoria VEMP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VEMP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VEMP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VEMP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VEMP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VEMP-rahakkeen hintaennuste nyt!

