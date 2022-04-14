VELA AI (VELAAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VELA AI (VELAAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VELA AI (VELAAI) -rahakkeen tiedot As the world's first AI-driven RWA service platform, VelaAI relies on innovative models such as AI screening engines, compliance tokenization, and community crowdfunding market making to open up a decentralized financial integration path for physical assets. It uses a unique token economic model to increase the asset issuance population, allowing token holders to become the core hub of market liquidity. Virallinen verkkosivusto: https://vela.ltd/ Valkoinen paperi: https://www.vela.ltd/assets/VelaBusinessPlan.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x053708a5BC7f1627Ddc87e780eE381cf1e31f765 Osta VELAAI-rahaketta nyt!

VELA AI (VELAAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VELA AI (VELAAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1917 $ 0.1917 $ 0.1917 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002275096001076417 $ 0.002275096001076417 $ 0.002275096001076417 Nykyinen hinta: $ 0.00001112 $ 0.00001112 $ 0.00001112 Lue lisää VELA AI (VELAAI) -rahakkeen hinnasta

VELA AI (VELAAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VELA AI (VELAAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VELAAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VELAAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VELAAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VELAAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VELAAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VELA AI (VELAAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VELAAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VELAAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

VELA AI (VELAAI) -rahakkeen hintahistoria VELAAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VELAAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VELAAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VELAAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VELAAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VELAAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

