Lisätietoja VELAAI-rahakkeesta

VELAAI-rahakkeen hintatiedot

VELAAI-rahakkeen valkoinen paperi

VELAAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VELAAI-rahakkeen tokenomiikka

VELAAI-rahakkeen hintaennuste

VELAAI-rahakkeen historia

VELAAI-osto-opas

VELAAI/fiat-valuuttamuunnin

VELAAI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

VELA AI-logo

VELA AI – hinta (VELAAI)

1VELAAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00002938
$0.00002938$0.00002938
-1.83%1D
USD
Reaaliaikainen VELA AI (VELAAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:17:15 (UTC+8)

VELA AI (VELAAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000238
$ 0.0000238$ 0.0000238
24 h:n matalin
$ 0.00003246
$ 0.00003246$ 0.00003246
24 h:n korkein

$ 0.0000238
$ 0.0000238$ 0.0000238

$ 0.00003246
$ 0.00003246$ 0.00003246

$ 1.3721518487776394
$ 1.3721518487776394$ 1.3721518487776394

$ 0.002275096001076417
$ 0.002275096001076417$ 0.002275096001076417

+0.75%

-1.83%

-99.03%

-99.03%

VELA AI (VELAAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00002933. Viimeisen 24 tunnin aikana VELAAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000238 ja korkeimmillaan $ 0.00003246 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VELAAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.3721518487776394, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002275096001076417.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VELAAI on muuttunut +0.75% viimeisen tunnin aikana, -1.83% 24 tunnin aikana ja -99.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

VELA AI (VELAAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.4765

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.10K
$ 55.10K$ 55.10K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

0
0 0

0
0 0

BSC

VELA AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.10K. VELAAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

VELA AI (VELAAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän VELA AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000005477-1.83%
30 päivää$ -0.00668867-99.57%
60 päivää$ -0.01439067-99.80%
90 päivää$ -0.07932067-99.97%
VELA AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VELAAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000005477 (-1.83%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

VELA AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00668867 (-99.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

VELA AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VELAAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01439067 (-99.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

VELA AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.07932067 (-99.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle VELA AI (VELAAI)?

Tarkista VELA AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on VELA AI (VELAAI)

As the world's first AI-driven RWA service platform, VelaAI relies on innovative models such as AI screening engines, compliance tokenization, and community crowdfunding market making to open up a decentralized financial integration path for physical assets. It uses a unique token economic model to increase the asset issuance population, allowing token holders to become the core hub of market liquidity.

VELA AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja VELA AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VELAAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue VELA AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään VELA AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

VELA AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon VELA AI (VELAAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko VELA AI (VELAAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita VELA AI-rahakkeelle.

Tarkista VELA AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

VELA AI (VELAAI) -rahakkeen tokenomiikka

VELA AI (VELAAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VELAAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

VELA AI (VELAAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa VELA AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa VELA AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VELAAI paikallisiin valuuttoihin

1 VELA AI(VELAAI) - VND
0.77181895
1 VELA AI(VELAAI) - AUD
A$0.0000454615
1 VELA AI(VELAAI) - GBP
0.0000217042
1 VELA AI(VELAAI) - EUR
0.0000252238
1 VELA AI(VELAAI) - USD
$0.00002933
1 VELA AI(VELAAI) - MYR
RM0.0001237726
1 VELA AI(VELAAI) - TRY
0.0012004769
1 VELA AI(VELAAI) - JPY
¥0.00434084
1 VELA AI(VELAAI) - ARS
ARS$0.0385413798
1 VELA AI(VELAAI) - RUB
0.0023631181
1 VELA AI(VELAAI) - INR
0.0025610956
1 VELA AI(VELAAI) - IDR
Rp0.4808195952
1 VELA AI(VELAAI) - KRW
0.0410784248
1 VELA AI(VELAAI) - PHP
0.0016767961
1 VELA AI(VELAAI) - EGP
￡E.0.0014219184
1 VELA AI(VELAAI) - BRL
R$0.0001604351
1 VELA AI(VELAAI) - CAD
C$0.0000404754
1 VELA AI(VELAAI) - BDT
0.0035671146
1 VELA AI(VELAAI) - NGN
0.0450535197
1 VELA AI(VELAAI) - COP
$0.1182658925
1 VELA AI(VELAAI) - ZAR
R.0.0005200209
1 VELA AI(VELAAI) - UAH
0.0012078094
1 VELA AI(VELAAI) - VES
Bs0.00401821
1 VELA AI(VELAAI) - CLP
$0.0284501
1 VELA AI(VELAAI) - PKR
Rs0.0082687136
1 VELA AI(VELAAI) - KZT
0.0157601822
1 VELA AI(VELAAI) - THB
฿0.0009573312
1 VELA AI(VELAAI) - TWD
NT$0.0008942717
1 VELA AI(VELAAI) - AED
د.إ0.0001076411
1 VELA AI(VELAAI) - CHF
Fr0.000023464
1 VELA AI(VELAAI) - HKD
HK$0.0002290673
1 VELA AI(VELAAI) - AMD
֏0.011224591
1 VELA AI(VELAAI) - MAD
.د.م0.0002642633
1 VELA AI(VELAAI) - MXN
$0.0005502308
1 VELA AI(VELAAI) - SAR
ريال0.0001099875
1 VELA AI(VELAAI) - PLN
0.0001073478
1 VELA AI(VELAAI) - RON
лв0.0001275855
1 VELA AI(VELAAI) - SEK
kr0.0002821546
1 VELA AI(VELAAI) - BGN
лв0.0000492744
1 VELA AI(VELAAI) - HUF
Ft0.0100100357
1 VELA AI(VELAAI) - CZK
0.0006206228
1 VELA AI(VELAAI) - KWD
د.ك0.00000894565
1 VELA AI(VELAAI) - ILS
0.0001000153
1 VELA AI(VELAAI) - AOA
Kz0.0268835847
1 VELA AI(VELAAI) - BHD
.د.ب0.00001105741
1 VELA AI(VELAAI) - BMD
$0.00002933
1 VELA AI(VELAAI) - DKK
kr0.0001882986
1 VELA AI(VELAAI) - HNL
L0.0007710857
1 VELA AI(VELAAI) - MUR
0.0013412609
1 VELA AI(VELAAI) - NAD
$0.0005182611
1 VELA AI(VELAAI) - NOK
kr0.0002985794
1 VELA AI(VELAAI) - NZD
$0.0000501543
1 VELA AI(VELAAI) - PAB
B/.0.00002933
1 VELA AI(VELAAI) - PGK
K0.0001214262
1 VELA AI(VELAAI) - QAR
ر.ق0.0001067612
1 VELA AI(VELAAI) - RSD
дин.0.002959397

VELA AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton VELA AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen VELA AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”VELA AI”

Paljonko VELA AI (VELAAI) on arvoltaan tänään?
VELAAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00002933 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VELAAI-USD-parin nykyinen hinta?
VELAAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00002933. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on VELA AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VELAAI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VELAAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VELAAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli VELAAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VELAAI saavutti ATH-hinnaksi 1.3721518487776394 USD.
Mikä oli VELAAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VELAAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002275096001076417 USD.
Mikä on VELAAI-rahakkeen treidausvolyymi?
VELAAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.10K USD.
Nouseeko VELAAI tänä vuonna korkeammalle?
VELAAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VELAAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:17:15 (UTC+8)

VELA AI (VELAAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

VELAAI-USD-laskin

Summa

VELAAI
VELAAI
USD
USD

1 VELAAI = 0.00002933 USD

Treidaa VELAAI-rahaketta

VELAAIUSDT
$0.00002938
$0.00002938$0.00002938
-2.09%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu