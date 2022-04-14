Zeeverse (VEE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Zeeverse (VEE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Zeeverse (VEE) -rahakkeen tiedot Zeeverse is an open-world MMO built by industry veterans. Zeeverse combines the concepts of GameFi and DeFi into an autonomous player-driven economy. The Zeeverse journey begins with VEE. Virallinen verkkosivusto: https://zee-verse.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7616113782AaDAB041d7B10d474F8A0c04EFf258 Osta VEE-rahaketta nyt!

Zeeverse (VEE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Zeeverse (VEE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.44M $ 24.44M $ 24.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0005359 $ 0.0005359 $ 0.0005359 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000137145853027843 $ 0.000137145853027843 $ 0.000137145853027843 Nykyinen hinta: $ 0.0002444 $ 0.0002444 $ 0.0002444 Lue lisää Zeeverse (VEE) -rahakkeen hinnasta

Zeeverse (VEE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Zeeverse (VEE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VEE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VEE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VEE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VEE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VEE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Zeeverse (VEE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VEE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VEE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Zeeverse (VEE) -rahakkeen hintahistoria VEE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VEE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VEE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VEE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VEE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VEE-rahakkeen hintaennuste nyt!

