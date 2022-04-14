Vatra INU (VATR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Vatra INU (VATR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Vatra INU (VATR) -rahakkeen tiedot Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project. Virallinen verkkosivusto: https://vatrainu.com/en Valkoinen paperi: https://vatrainu.com/docs/vatr-whitepaper-v1.01-en.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3d234A9d23F01c5556AD3dfA88F470f8982ab1b4#balances Osta VATR-rahaketta nyt!

Vatra INU (VATR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Vatra INU (VATR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 148.00M $ 148.00M $ 148.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 31.67K $ 31.67K $ 31.67K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 Nykyinen hinta: $ 0.000214 $ 0.000214 $ 0.000214 Lue lisää Vatra INU (VATR) -rahakkeen hinnasta

Vatra INU (VATR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Vatra INU (VATR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VATR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VATR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VATR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VATR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vatra INU (VATR) -rahakkeen hintahistoria VATR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VATR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VATR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VATR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VATR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VATR-rahakkeen hintaennuste nyt!

