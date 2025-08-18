Lisätietoja VATR-rahakkeesta

Vatra INU-logo

Vatra INU – hinta (VATR)

1VATR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0002139
$0.0002139$0.0002139
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Vatra INU (VATR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:35:13 (UTC+8)

Vatra INU (VATR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0002139
$ 0.0002139$ 0.0002139
24 h:n matalin
$ 0.0002139
$ 0.0002139$ 0.0002139
24 h:n korkein

$ 0.0002139
$ 0.0002139$ 0.0002139

$ 0.0002139
$ 0.0002139$ 0.0002139

$ 0.007799414059741528
$ 0.007799414059741528$ 0.007799414059741528

$ 0.000419774377370754
$ 0.000419774377370754$ 0.000419774377370754

0.00%

0.00%

+0.09%

+0.09%

Vatra INU (VATR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002139. Viimeisen 24 tunnin aikana VATR on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002139 ja korkeimmillaan $ 0.0002139 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VATR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.007799414059741528, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000419774377370754.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VATR on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +0.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vatra INU (VATR) -rahakkeen markkinatiedot

No.8445

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.90
$ 5.90$ 5.90

$ 31.66K
$ 31.66K$ 31.66K

0.00
0.00 0.00

148,000,000
148,000,000 148,000,000

148,000,000
148,000,000 148,000,000

0.00%

ETH

Vatra INU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.90. VATR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 148000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.66K.

Vatra INU (VATR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Vatra INU-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.0000088+4.29%
60 päivää$ +0.0000039+1.85%
90 päivää$ -0.0001474-40.80%
Vatra INU-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VATR-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Vatra INU 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000088 (+4.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Vatra INU-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VATR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000039 (+1.85%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Vatra INU-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001474 (-40.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Vatra INU (VATR)?

Tarkista Vatra INU-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Vatra INU (VATR)

Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.

Vatra INU on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Vatra INU-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VATR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Vatra INU-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Vatra INU-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Vatra INU-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vatra INU (VATR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vatra INU (VATR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vatra INU-rahakkeelle.

Tarkista Vatra INU-rahakkeen hintaennuste nyt!

Vatra INU (VATR) -rahakkeen tokenomiikka

Vatra INU (VATR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VATR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Vatra INU (VATR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Vatra INU:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Vatra INU MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VATR paikallisiin valuuttoihin

1 Vatra INU(VATR) - VND
5.6287785
1 Vatra INU(VATR) - AUD
A$0.000331545
1 Vatra INU(VATR) - GBP
0.000158286
1 Vatra INU(VATR) - EUR
0.000183954
1 Vatra INU(VATR) - USD
$0.0002139
1 Vatra INU(VATR) - MYR
RM0.000902658
1 Vatra INU(VATR) - TRY
0.008754927
1 Vatra INU(VATR) - JPY
¥0.0316572
1 Vatra INU(VATR) - ARS
ARS$0.281077434
1 Vatra INU(VATR) - RUB
0.017233923
1 Vatra INU(VATR) - INR
0.018669192
1 Vatra INU(VATR) - IDR
Rp3.506556816
1 Vatra INU(VATR) - KRW
0.299579784
1 Vatra INU(VATR) - PHP
0.012228663
1 Vatra INU(VATR) - EGP
￡E.0.010369872
1 Vatra INU(VATR) - BRL
R$0.001170033
1 Vatra INU(VATR) - CAD
C$0.000297321
1 Vatra INU(VATR) - BDT
0.026014518
1 Vatra INU(VATR) - NGN
0.328569651
1 Vatra INU(VATR) - COP
$0.862498275
1 Vatra INU(VATR) - ZAR
R.0.003792447
1 Vatra INU(VATR) - UAH
0.008808402
1 Vatra INU(VATR) - VES
Bs0.0293043
1 Vatra INU(VATR) - CLP
$0.207483
1 Vatra INU(VATR) - PKR
Rs0.060302688
1 Vatra INU(VATR) - KZT
0.114937026
1 Vatra INU(VATR) - THB
฿0.006985974
1 Vatra INU(VATR) - TWD
NT$0.006521811
1 Vatra INU(VATR) - AED
د.إ0.000785013
1 Vatra INU(VATR) - CHF
Fr0.00017112
1 Vatra INU(VATR) - HKD
HK$0.001670559
1 Vatra INU(VATR) - AMD
֏0.08185953
1 Vatra INU(VATR) - MAD
.د.م0.001927239
1 Vatra INU(VATR) - MXN
$0.004012764
1 Vatra INU(VATR) - SAR
ريال0.000802125
1 Vatra INU(VATR) - PLN
0.000782874
1 Vatra INU(VATR) - RON
лв0.000930465
1 Vatra INU(VATR) - SEK
kr0.002057718
1 Vatra INU(VATR) - BGN
лв0.000359352
1 Vatra INU(VATR) - HUF
Ft0.073053267
1 Vatra INU(VATR) - CZK
0.004528263
1 Vatra INU(VATR) - KWD
د.ك0.0000652395
1 Vatra INU(VATR) - ILS
0.000729399
1 Vatra INU(VATR) - AOA
Kz0.196058601
1 Vatra INU(VATR) - BHD
.د.ب0.0000806403
1 Vatra INU(VATR) - BMD
$0.0002139
1 Vatra INU(VATR) - DKK
kr0.001375377
1 Vatra INU(VATR) - HNL
L0.005623431
1 Vatra INU(VATR) - MUR
0.009781647
1 Vatra INU(VATR) - NAD
$0.003779613
1 Vatra INU(VATR) - NOK
kr0.002175363
1 Vatra INU(VATR) - NZD
$0.000365769
1 Vatra INU(VATR) - PAB
B/.0.0002139
1 Vatra INU(VATR) - PGK
K0.000885546
1 Vatra INU(VATR) - QAR
ر.ق0.000778596
1 Vatra INU(VATR) - RSD
дин.0.021591066

Vatra INU-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Vatra INU toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Vatra INU-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vatra INU”

Paljonko Vatra INU (VATR) on arvoltaan tänään?
VATR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0002139 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VATR-USD-parin nykyinen hinta?
VATR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0002139. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vatra INU-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VATR markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VATR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VATR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli VATR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VATR saavutti ATH-hinnaksi 0.007799414059741528 USD.
Mikä oli VATR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VATR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000419774377370754 USD.
Mikä on VATR-rahakkeen treidausvolyymi?
VATR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.90 USD.
Nouseeko VATR tänä vuonna korkeammalle?
VATR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VATR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vatra INU (VATR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

