Vatra INU (VATR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002139. Viimeisen 24 tunnin aikana VATR on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002139 ja korkeimmillaan $ 0.0002139 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VATR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.007799414059741528, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000419774377370754.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VATR on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +0.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Vatra INU (VATR) -rahakkeen markkinatiedot
Vatra INU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.90. VATR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 148000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.66K.
Vatra INU (VATR) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Vatra INU-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ +0.0000088
+4.29%
60 päivää
$ +0.0000039
+1.85%
90 päivää
$ -0.0001474
-40.80%
Vatra INU-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään VATR-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Vatra INU 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000088 (+4.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Vatra INU-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VATR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000039 (+1.85%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Vatra INU-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001474 (-40.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Vatra INU (VATR)?
Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.
Vatra INU-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Vatra INU (VATR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vatra INU (VATR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vatra INU-rahakkeelle.
Vatra INU (VATR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VATR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Vatra INU (VATR) -ostamisen perusteet
