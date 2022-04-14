VARA (VARA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VARA (VARA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VARA (VARA) -rahakkeen tiedot Vara network is a revolutionary Web 3.0 application platform. Supporting parallel data processing for deep scalability, Vara's unique architecture enables new design patterns and features within programs — driving the next generation of Web3 dApps. Virallinen verkkosivusto: https://vara.network/ Block Explorer: https://vara.subscan.io/ Osta VARA-rahaketta nyt!

VARA (VARA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VARA (VARA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 17.42M $ 17.42M $ 17.42M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.02B $ 4.02B $ 4.02B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 43.33M $ 43.33M $ 43.33M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003914883732515456 $ 0.003914883732515456 $ 0.003914883732515456 Nykyinen hinta: $ 0.004331 $ 0.004331 $ 0.004331 Lue lisää VARA (VARA) -rahakkeen hinnasta

VARA (VARA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VARA (VARA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VARA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VARA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VARA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VARA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VARA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VARA (VARA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VARA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VARA-rahakkeita MEXCistä nyt!

VARA (VARA) -rahakkeen hintahistoria VARA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VARA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VARA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VARA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VARA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VARA-rahakkeen hintaennuste nyt!

