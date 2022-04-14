Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Vectorspace AI X (VAIX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen tiedot We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind. Virallinen verkkosivusto: https://vectorspace.ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe Osta VAIX-rahaketta nyt!

Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Kokonaistarjonta: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 49.88M $ 49.88M $ 49.88M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2541 $ 0.2541 $ 0.2541 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 Nykyinen hinta: $ 0.02749 $ 0.02749 $ 0.02749 Lue lisää Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen hinnasta

Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VAIX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VAIX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VAIX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VAIX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VAIX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VAIX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VAIX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen hintahistoria VAIX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VAIX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VAIX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VAIX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VAIX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VAIX-rahakkeen hintaennuste nyt!

