Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)
$ 0.02557
$ 0.02557
$ 0.02891
$ 0.02891
$ 0.02557
$ 0.02557
$ 0.02891
$ 0.02891
$ 35.92655101524664
$ 35.92655101524664
$ 0.01002462128791707
$ 0.01002462128791707
+0.11%
-2.48%
-7.40%
-7.40%
Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02618. Viimeisen 24 tunnin aikana VAIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.02557 ja korkeimmillaan $ 0.02891 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VAIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 35.92655101524664, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01002462128791707.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VAIX on muuttunut +0.11% viimeisen tunnin aikana, -2.48% 24 tunnin aikana ja -7.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen markkinatiedot
$ 1.31M
$ 1.31M
$ 2.18K
$ 2.18K
$ 3.93M
$ 3.93M
49.88M
49.88M
150,000,000
150,000,000
50,000,000
50,000,000
33.25%
ETH
Vectorspace AI X-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.18K. VAIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 49.88M ja sen kokonaistarjonta on 50000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.93M.
Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Vectorspace AI X-hinnanmuutoksia:
Tänään
$ -0.0006685
-2.48%
30 päivää
$ -0.00406
-13.43%
60 päivää
$ +0.00928
+54.91%
90 päivää
$ -0.00872
-24.99%
Vectorspace AI X-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään VAIX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0006685 (-2.48%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Vectorspace AI X 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00406 (-13.43%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Vectorspace AI X-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VAIX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00928 (+54.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Vectorspace AI X-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00872 (-24.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Vectorspace AI X (VAIX)?
We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.
Vectorspace AI X on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Vectorspace AI X-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista VAIX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Vectorspace AI X-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Vectorspace AI X-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Vectorspace AI X-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Vectorspace AI X (VAIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vectorspace AI X (VAIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vectorspace AI X-rahakkeelle.
Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VAIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Vectorspace AI X (VAIX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Vectorspace AI X:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Vectorspace AI X MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.