Vectorspace AI X – hinta (VAIX)

1VAIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02618
$0.02618$0.02618
-2.49%1D
USD
Reaaliaikainen Vectorspace AI X (VAIX) -hintakaavio
Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02557
$ 0.02557$ 0.02557
24 h:n matalin
$ 0.02891
$ 0.02891$ 0.02891
24 h:n korkein

$ 0.02557
$ 0.02557$ 0.02557

$ 0.02891
$ 0.02891$ 0.02891

$ 35.92655101524664
$ 35.92655101524664$ 35.92655101524664

$ 0.01002462128791707
$ 0.01002462128791707$ 0.01002462128791707

+0.11%

-2.48%

-7.40%

-7.40%

Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02618. Viimeisen 24 tunnin aikana VAIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.02557 ja korkeimmillaan $ 0.02891 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VAIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 35.92655101524664, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01002462128791707.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VAIX on muuttunut +0.11% viimeisen tunnin aikana, -2.48% 24 tunnin aikana ja -7.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen markkinatiedot

No.1979

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 2.18K
$ 2.18K$ 2.18K

$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M

49.88M
49.88M 49.88M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

33.25%

ETH

Vectorspace AI X-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.18K. VAIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 49.88M ja sen kokonaistarjonta on 50000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.93M.

Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Vectorspace AI X-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0006685-2.48%
30 päivää$ -0.00406-13.43%
60 päivää$ +0.00928+54.91%
90 päivää$ -0.00872-24.99%
Vectorspace AI X-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VAIX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0006685 (-2.48%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Vectorspace AI X 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00406 (-13.43%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Vectorspace AI X-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VAIX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00928 (+54.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Vectorspace AI X-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00872 (-24.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Vectorspace AI X (VAIX)?

Tarkista Vectorspace AI X-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Vectorspace AI X (VAIX)

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

Vectorspace AI X on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VAIX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Vectorspace AI X-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Vectorspace AI X-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Vectorspace AI X-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vectorspace AI X (VAIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vectorspace AI X (VAIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vectorspace AI X-rahakkeelle.

Tarkista Vectorspace AI X-rahakkeen hintaennuste nyt!

Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen tokenomiikka

Vectorspace AI X (VAIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VAIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Vectorspace AI X (VAIX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Vectorspace AI X:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Vectorspace AI X MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VAIX paikallisiin valuuttoihin

Vectorspace AI X-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Vectorspace AI X toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Vectorspace AI X-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vectorspace AI X”

Paljonko Vectorspace AI X (VAIX) on arvoltaan tänään?
VAIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02618 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VAIX-USD-parin nykyinen hinta?
VAIX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02618. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vectorspace AI X-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VAIX markkina-arvo on $ 1.31M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VAIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VAIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 49.88M USD.
Mikä oli VAIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VAIX saavutti ATH-hinnaksi 35.92655101524664 USD.
Mikä oli VAIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VAIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01002462128791707 USD.
Mikä on VAIX-rahakkeen treidausvolyymi?
VAIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.18K USD.
Nouseeko VAIX tänä vuonna korkeammalle?
VAIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VAIX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
