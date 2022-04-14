VAIOT (VAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VAIOT (VAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VAIOT (VAI) -rahakkeen tiedot Founded in 2018, VAIOT is the first company regulated (since 2020) under Virtual Financial Assets regulatory framework in Malta (EU). It combines AI and Blockchain, developing a portfolio of blockchain-based AI Assistants for B2B, B2C and C2C purposes to create new ways of digitally accessing services and securely concluding legal contracts. Built on top of Open AI’s GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google’s AI features and its own AI algorithms VAIOT uses AI to allow a wider adoption of blockchain technology through its AI Contract Assistant and set of technologies called Intelligent Contracts. Cooperated with IBM and partnered with the likes of Grant Thornton and DAO Maker. Virallinen verkkosivusto: https://www.vaiot.ai/ Valkoinen paperi: https://github.com/VAIOT/vaiot-resources Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD13cfD3133239a3c73a9E535A5c4DadEE36b395c Osta VAI-rahaketta nyt!

VAIOT (VAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VAIOT (VAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.85M $ 10.85M $ 10.85M Kokonaistarjonta: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 387.95M $ 387.95M $ 387.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.19M $ 11.19M $ 11.19M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.476 $ 0.476 $ 0.476 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 $ 0.004549306036172591 Nykyinen hinta: $ 0.02798 $ 0.02798 $ 0.02798 Lue lisää VAIOT (VAI) -rahakkeen hinnasta

VAIOT (VAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VAIOT (VAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

