UXLINK-logo

UXLINK – hinta (UXLINK)

1UXLINK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.3082
$0.3082$0.3082
+0.22%1D
USD
Reaaliaikainen UXLINK (UXLINK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:16:31 (UTC+8)

UXLINK (UXLINK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.3056
$ 0.3056$ 0.3056
24 h:n matalin
$ 0.3163
$ 0.3163$ 0.3163
24 h:n korkein

$ 0.3056
$ 0.3056$ 0.3056

$ 0.3163
$ 0.3163$ 0.3163

$ 3.746370866618436
$ 3.746370866618436$ 3.746370866618436

$ 0.140969371563402
$ 0.140969371563402$ 0.140969371563402

+0.84%

+0.22%

-5.66%

-5.66%

UXLINK (UXLINK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3086. Viimeisen 24 tunnin aikana UXLINK on vaihdellut alimmillaan $ 0.3056 ja korkeimmillaan $ 0.3163 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UXLINK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.746370866618436, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.140969371563402.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UXLINK on muuttunut +0.84% viimeisen tunnin aikana, +0.22% 24 tunnin aikana ja -5.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

UXLINK (UXLINK) -rahakkeen markkinatiedot

No.276

$ 148.04M
$ 148.04M$ 148.04M

$ 292.71K
$ 292.71K$ 292.71K

$ 308.60M
$ 308.60M$ 308.60M

479.71M
479.71M 479.71M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

47.97%

ARB

UXLINK-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 148.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 292.71K. UXLINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 479.71M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 308.60M.

UXLINK (UXLINK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän UXLINK-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000677+0.22%
30 päivää$ -0.1214-28.24%
60 päivää$ +0.0272+9.66%
90 päivää$ -0.1414-31.43%
UXLINK-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään UXLINK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000677 (+0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

UXLINK 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1214 (-28.24%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

UXLINK-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UXLINK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0272 (+9.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

UXLINK-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1414 (-31.43%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle UXLINK (UXLINK)?

Tarkista UXLINK-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on UXLINK (UXLINK)

UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners.

UXLINK on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja UXLINK-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista UXLINK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue UXLINK-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään UXLINK-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

UXLINK-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon UXLINK (UXLINK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UXLINK (UXLINK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UXLINK-rahakkeelle.

Tarkista UXLINK-rahakkeen hintaennuste nyt!

UXLINK (UXLINK) -rahakkeen tokenomiikka

UXLINK (UXLINK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UXLINK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

UXLINK (UXLINK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa UXLINK:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa UXLINK MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

UXLINK paikallisiin valuuttoihin

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”UXLINK”

Paljonko UXLINK (UXLINK) on arvoltaan tänään?
UXLINK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3086 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UXLINK-USD-parin nykyinen hinta?
UXLINK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3086. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on UXLINK-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UXLINK markkina-arvo on $ 148.04M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UXLINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UXLINK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 479.71M USD.
Mikä oli UXLINK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UXLINK saavutti ATH-hinnaksi 3.746370866618436 USD.
Mikä oli UXLINK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UXLINK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.140969371563402 USD.
Mikä on UXLINK-rahakkeen treidausvolyymi?
UXLINK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 292.71K USD.
Nouseeko UXLINK tänä vuonna korkeammalle?
UXLINK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UXLINK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:16:31 (UTC+8)

$0.3082
