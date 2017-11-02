xMoney (UTK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu xMoney (UTK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

xMoney (UTK) -rahakkeen tiedot xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees. Virallinen verkkosivusto: https://www.xmoney.com/ Valkoinen paperi: https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c Osta UTK-rahaketta nyt!

xMoney (UTK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu xMoney (UTK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 22.89M $ 22.89M $ 22.89M Kokonaistarjonta: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M Kierrossa oleva tarjonta: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 32.51M $ 32.51M $ 32.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17917 $ 0.17917 $ 0.17917 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 Nykyinen hinta: $ 0.03251 $ 0.03251 $ 0.03251 Lue lisää xMoney (UTK) -rahakkeen hinnasta

xMoney (UTK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset xMoney (UTK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UTK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UTK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UTK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UTK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UTK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään xMoney (UTK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UTK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UTK-rahakkeita MEXCistä nyt!

xMoney (UTK) -rahakkeen hintahistoria UTK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UTK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UTK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UTK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UTK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UTK-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!