United Protocol (UT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu United Protocol (UT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 10:34:32 (UTC+8)
USD

United Protocol (UT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu United Protocol (UT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
--
----
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
--
----
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.041329
$ 0.041329$ 0.041329
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.000013
$ 0.000013$ 0.000013

United Protocol (UT) -rahakkeen tiedot

United Protocol is a next-gen Layer 2 network built for high-performance smart contract execution. It combines ZK coprocessors with modular architecture to deliver fast, secure, and low-cost on-chain operations.

Virallinen verkkosivusto:
https://unitedprotocol.io
Valkoinen paperi:
https://united-protocol-1.gitbook.io/untitled/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xF2c9E40Ab0A972A8a7322D713DD81dd19870549A

United Protocol (UT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

United Protocol (UT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä UT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät UT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

