Reaaliaikainen United Protocol-hinta on tänään 0.000052 USD. UT-rahakkeiden markkina-arvo on -- USD. Seuraa reaaliaikaisia UT/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

United Protocol-logo

United Protocol – hinta (UT)

1UT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000052
$0.000052$0.000052
-48.51%1D
USD
Reaaliaikainen United Protocol (UT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 21:54:22 (UTC+8)

United Protocol-hinta tänään

Reaaliaikainen United Protocol (UT) -hinta on tänään $ 0.000052, ja se on muuttunut 48.51 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen UT-USD-muuntokurssi on $ 0.000052 per UT.

United Protocol on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on --, ja sen kierrossa oleva tarjonta on -- UT. Viimeisen 24 tunnin aikana UT-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.000052 (alin) ja $ 0.00023 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli --, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli --.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, UT liikkui -13.34% viimeisen tunnin aikana ja -94.80% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 27.63K.

United Protocol (UT) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 27.63K
$ 27.63K$ 27.63K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

United Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.63K. UT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

United Protocol-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000052
$ 0.000052$ 0.000052
24 h:n matalin
$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023
24 h:n korkein

$ 0.000052
$ 0.000052$ 0.000052

$ 0.00023
$ 0.00023$ 0.00023

--
----

--
----

-13.34%

-48.51%

-94.80%

-94.80%

United Protocol (UT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän United Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00004899-48.51%
30 päivää$ -0.000948-94.80%
60 päivää$ -0.000948-94.80%
90 päivää$ -0.000948-94.80%
United Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään UT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00004899 (-48.51%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

United Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000948 (-94.80%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

United Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000948 (-94.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

United Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000948 (-94.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle United Protocol (UT)?

Tarkista United Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

United Protocol-hintaennuste

United Protocol (UT) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti UT-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
United Protocol (UT) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 United Protocol-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Haluatko tietää, mihin hintaan United Protocol nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on UT-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla United Protocol Hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa United Protocol-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan United Protocol-rahakkeella? UT-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa United Protocol. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan United Protocol (UT) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli -- rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja United Protocol hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
United Protocol (UT) -osto-opas

Mitä voit tehdä United Protocol-rahakkeilla

United Protocol-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

Treidausta erittäin alhaisilla kuluilla MEXCissä

Ostamalla United Protocol (UT) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.

Spot-treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja
Futuurien treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja

Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin

Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.

Mikä on United Protocol (UT)

United Protocol is a next-gen Layer 2 network built for high-performance smart contract execution. It combines ZK coprocessors with modular architecture to deliver fast, secure, and low-cost on-chain operations.

United Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton United Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen United Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”United Protocol”

Paljonko yksi United Protocol on arvoltaan vuonna 2030?
Jos United Protocol-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista United Protocol-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 21:54:22 (UTC+8)

United Protocol (UT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
11-17 03:26:00Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16

Tutustu tarkemmin United Protocol-rahakkeisiin

UT USDT (futuuritreidaus)

Avaa UT-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu UT USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa United Protocol (UT) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista United Protocol-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
UT/USDT
$0.000052
$0.000052$0.000052
-48.51%
0.00% (USDT)

