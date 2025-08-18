Lisätietoja USD1-rahakkeesta

USD1-rahakkeen hintatiedot

USD1-rahakkeen valkoinen paperi

USD1-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USD1-rahakkeen tokenomiikka

USD1-rahakkeen hintaennuste

USD1-rahakkeen historia

USD1-osto-opas

USD1/fiat-valuuttamuunnin

USD1-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

USD1-logo

USD1 – hinta (USD1)

1USD1 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.9995
$0.9995$0.9995
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen USD1 (USD1) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:15:44 (UTC+8)

USD1 (USD1) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.9992
$ 0.9992$ 0.9992
24 h:n matalin
$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996
24 h:n korkein

$ 0.9992
$ 0.9992$ 0.9992

$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996

$ 1.0147221909224569
$ 1.0147221909224569$ 1.0147221909224569

$ 0.990972014891515
$ 0.990972014891515$ 0.990972014891515

+0.01%

0.00%

-0.05%

-0.05%

USD1 (USD1) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9995. Viimeisen 24 tunnin aikana USD1 on vaihdellut alimmillaan $ 0.9992 ja korkeimmillaan $ 0.9996 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USD1-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0147221909224569, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.990972014891515.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USD1 on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -0.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

USD1 (USD1) -rahakkeen markkinatiedot

No.45

$ 2.19B
$ 2.19B$ 2.19B

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

$ 2.19B
$ 2.19B$ 2.19B

2.19B
2.19B 2.19B

2,187,411,110.3664193
2,187,411,110.3664193 2,187,411,110.3664193

0.05%

ETH

USD1-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.19B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.71M. USD1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.19B ja sen kokonaistarjonta on 2187411110.3664193. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.19B.

USD1 (USD1) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän USD1-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0005-0.05%
60 päivää$ -0.0001-0.02%
90 päivää$ -0.0006-0.06%
USD1-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään USD1-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

USD1 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0005 (-0.05%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

USD1-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, USD1-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001 (-0.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

USD1-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0006 (-0.06%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle USD1 (USD1)?

Tarkista USD1-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on USD1 (USD1)

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

USD1 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja USD1-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista USD1-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue USD1-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään USD1-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

USD1-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon USD1 (USD1) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko USD1 (USD1) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita USD1-rahakkeelle.

Tarkista USD1-rahakkeen hintaennuste nyt!

USD1 (USD1) -rahakkeen tokenomiikka

USD1 (USD1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USD1-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

USD1 (USD1) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa USD1:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa USD1 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

USD1 paikallisiin valuuttoihin

1 USD1(USD1) - VND
26,301.8425
1 USD1(USD1) - AUD
A$1.549225
1 USD1(USD1) - GBP
0.73963
1 USD1(USD1) - EUR
0.85957
1 USD1(USD1) - USD
$0.9995
1 USD1(USD1) - MYR
RM4.21789
1 USD1(USD1) - TRY
40.909535
1 USD1(USD1) - JPY
¥147.926
1 USD1(USD1) - ARS
ARS$1,313.40297
1 USD1(USD1) - RUB
80.529715
1 USD1(USD1) - INR
87.27634
1 USD1(USD1) - IDR
Rp16,385.24328
1 USD1(USD1) - KRW
1,399.85972
1 USD1(USD1) - PHP
57.141415
1 USD1(USD1) - EGP
￡E.48.45576
1 USD1(USD1) - BRL
R$5.467265
1 USD1(USD1) - CAD
C$1.37931
1 USD1(USD1) - BDT
121.55919
1 USD1(USD1) - NGN
1,535.321955
1 USD1(USD1) - COP
$4,030.233875
1 USD1(USD1) - ZAR
R.17.721135
1 USD1(USD1) - UAH
41.15941
1 USD1(USD1) - VES
Bs136.9315
1 USD1(USD1) - CLP
$969.515
1 USD1(USD1) - PKR
Rs281.77904
1 USD1(USD1) - KZT
537.07133
1 USD1(USD1) - THB
฿32.62368
1 USD1(USD1) - TWD
NT$30.474755
1 USD1(USD1) - AED
د.إ3.668165
1 USD1(USD1) - CHF
Fr0.7996
1 USD1(USD1) - HKD
HK$7.806095
1 USD1(USD1) - AMD
֏382.50865
1 USD1(USD1) - MAD
.د.م9.005495
1 USD1(USD1) - MXN
$18.75062
1 USD1(USD1) - SAR
ريال3.748125
1 USD1(USD1) - PLN
3.65817
1 USD1(USD1) - RON
лв4.347825
1 USD1(USD1) - SEK
kr9.61519
1 USD1(USD1) - BGN
лв1.67916
1 USD1(USD1) - HUF
Ft341.119355
1 USD1(USD1) - CZK
21.14942
1 USD1(USD1) - KWD
د.ك0.3048475
1 USD1(USD1) - ILS
3.408295
1 USD1(USD1) - AOA
Kz916.131705
1 USD1(USD1) - BHD
.د.ب0.3768115
1 USD1(USD1) - BMD
$0.9995
1 USD1(USD1) - DKK
kr6.41679
1 USD1(USD1) - HNL
L26.276855
1 USD1(USD1) - MUR
45.707135
1 USD1(USD1) - NAD
$17.661165
1 USD1(USD1) - NOK
kr10.17491
1 USD1(USD1) - NZD
$1.709145
1 USD1(USD1) - PAB
B/.0.9995
1 USD1(USD1) - PGK
K4.13793
1 USD1(USD1) - QAR
ر.ق3.63818
1 USD1(USD1) - RSD
дин.100.84955

USD1-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton USD1 toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen USD1-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”USD1”

Paljonko USD1 (USD1) on arvoltaan tänään?
USD1-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.9995 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USD1-USD-parin nykyinen hinta?
USD1 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.9995. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on USD1-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USD1 markkina-arvo on $ 2.19B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USD1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USD1-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.19B USD.
Mikä oli USD1-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USD1 saavutti ATH-hinnaksi 1.0147221909224569 USD.
Mikä oli USD1-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USD1-rahakkeen ATL-hinta oli 0.990972014891515 USD.
Mikä on USD1-rahakkeen treidausvolyymi?
USD1-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.71M USD.
Nouseeko USD1 tänä vuonna korkeammalle?
USD1 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USD1-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:15:44 (UTC+8)

USD1 (USD1) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

USD1-USD-laskin

Summa

USD1
USD1
USD
USD

1 USD1 = 0.9995 USD

Treidaa USD1-rahaketta

USD1USDT
$0.9995
$0.9995$0.9995
+0.01%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu