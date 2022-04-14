American Coin (USA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu American Coin (USA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

American Coin (USA) -rahakkeen tiedot The meme coin created in honor of the USA. Virallinen verkkosivusto: https://www.americancoin.xyz/ Valkoinen paperi: https://www.americancoin.xyz/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/69kdRLyP5DTRkpHraaSZAQbWmAwzF9guKjZfzMXzcbAs Osta USA-rahaketta nyt!

American Coin (USA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu American Coin (USA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 11.88T $ 11.88T $ 11.88T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00002654 $ 0.00002654 $ 0.00002654 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000221529654332 $ 0.000000221529654332 $ 0.000000221529654332 Nykyinen hinta: $ 0.0000008336 $ 0.0000008336 $ 0.0000008336 Lue lisää American Coin (USA) -rahakkeen hinnasta

American Coin (USA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset American Coin (USA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä USA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät USA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

American Coin (USA) -rahakkeen hintahistoria USA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu USA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

