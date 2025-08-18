Lisätietoja USA-rahakkeesta

American Coin-logo

American Coin – hinta (USA)

1USA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000007885
$0.0000007885$0.0000007885
+2.20%1D
USD
Reaaliaikainen American Coin (USA) -hintakaavio
2025-08-22 05:56:05 (UTC+8)

American Coin (USA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000007544
$ 0.0000007544$ 0.0000007544
24 h:n matalin
$ 0.0000008866
$ 0.0000008866$ 0.0000008866
24 h:n korkein

$ 0.0000007544
$ 0.0000007544$ 0.0000007544

$ 0.0000008866
$ 0.0000008866$ 0.0000008866

$ 0.000026769175373344
$ 0.000026769175373344$ 0.000026769175373344

$ 0.000000221529654332
$ 0.000000221529654332$ 0.000000221529654332

-0.16%

+2.20%

-11.77%

-11.77%

American Coin (USA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000007885. Viimeisen 24 tunnin aikana USA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000007544 ja korkeimmillaan $ 0.0000008866 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000026769175373344, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000221529654332.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USA on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, +2.20% 24 tunnin aikana ja -11.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

American Coin (USA) -rahakkeen markkinatiedot

No.3476

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.94K
$ 53.94K$ 53.94K

$ 9.37M
$ 9.37M$ 9.37M

0.00
0.00 0.00

11,880,081,659,732.59
11,880,081,659,732.59 11,880,081,659,732.59

11,880,081,659,732.59
11,880,081,659,732.59 11,880,081,659,732.59

0.00%

SOL

American Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.94K. USA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 11880081659732.59. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.37M.

American Coin (USA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän American Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000000016974+2.20%
30 päivää$ -0.0000004292-35.25%
60 päivää$ -0.0000002656-25.20%
90 päivää$ -0.0000004795-37.82%
American Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään USA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000016974 (+2.20%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

American Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000004292 (-35.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

American Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, USA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000002656 (-25.20%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

American Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000004795 (-37.82%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle American Coin (USA)?

Tarkista American Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on American Coin (USA)

The meme coin created in honor of the USA.

American Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja American Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista USA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue American Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään American Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

American Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon American Coin (USA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko American Coin (USA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita American Coin-rahakkeelle.

Tarkista American Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

American Coin (USA) -rahakkeen tokenomiikka

American Coin (USA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

American Coin (USA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa American Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa American Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

USA paikallisiin valuuttoihin

1 American Coin(USA) - VND
0.0207493775
1 American Coin(USA) - AUD
A$0.000001222175
1 American Coin(USA) - GBP
0.00000058349
1 American Coin(USA) - EUR
0.00000067811
1 American Coin(USA) - USD
$0.0000007885
1 American Coin(USA) - MYR
RM0.00000332747
1 American Coin(USA) - TRY
0.000032336385
1 American Coin(USA) - JPY
¥0.000116698
1 American Coin(USA) - ARS
ARS$0.00103613631
1 American Coin(USA) - RUB
0.00006352156
1 American Coin(USA) - INR
0.000068828165
1 American Coin(USA) - IDR
Rp0.01292622744
1 American Coin(USA) - KRW
0.0011027961
1 American Coin(USA) - PHP
0.000045094315
1 American Coin(USA) - EGP
￡E.0.00003822648
1 American Coin(USA) - BRL
R$0.00000430521
1 American Coin(USA) - CAD
C$0.000001096015
1 American Coin(USA) - BDT
0.00009589737
1 American Coin(USA) - NGN
0.00121307571
1 American Coin(USA) - COP
$0.003179429125
1 American Coin(USA) - ZAR
R.0.00001397222
1 American Coin(USA) - UAH
0.00003247043
1 American Coin(USA) - VES
Bs0.0001080245
1 American Coin(USA) - CLP
$0.000764845
1 American Coin(USA) - PKR
Rs0.00022311396
1 American Coin(USA) - KZT
0.00042369259
1 American Coin(USA) - THB
฿0.00002575241
1 American Coin(USA) - TWD
NT$0.000024072905
1 American Coin(USA) - AED
د.إ0.000002893795
1 American Coin(USA) - CHF
Fr0.0000006308
1 American Coin(USA) - HKD
HK$0.000006158185
1 American Coin(USA) - AMD
֏0.000302334555
1 American Coin(USA) - MAD
.د.م0.00000711227
1 American Coin(USA) - MXN
$0.000014784375
1 American Coin(USA) - SAR
ريال0.000002956875
1 American Coin(USA) - PLN
0.00000288591
1 American Coin(USA) - RON
лв0.000003429975
1 American Coin(USA) - SEK
kr0.00000758537
1 American Coin(USA) - BGN
лв0.00000132468
1 American Coin(USA) - HUF
Ft0.000269296405
1 American Coin(USA) - CZK
0.00001668466
1 American Coin(USA) - KWD
د.ك0.0000002404925
1 American Coin(USA) - ILS
0.0000026809
1 American Coin(USA) - AOA
Kz0.000721406535
1 American Coin(USA) - BHD
.د.ب0.000000296476
1 American Coin(USA) - BMD
$0.0000007885
1 American Coin(USA) - DKK
kr0.000005070055
1 American Coin(USA) - HNL
L0.00002070601
1 American Coin(USA) - MUR
0.000036058105
1 American Coin(USA) - NAD
$0.00001395645
1 American Coin(USA) - NOK
kr0.00000802693
1 American Coin(USA) - NZD
$0.000001348335
1 American Coin(USA) - PAB
B/.0.0000007885
1 American Coin(USA) - PGK
K0.00000326439
1 American Coin(USA) - QAR
ر.ق0.00000287014
1 American Coin(USA) - RSD
дин.0.00007959119

American Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton American Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen American Coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”American Coin”

Paljonko American Coin (USA) on arvoltaan tänään?
USA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000007885 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USA-USD-parin nykyinen hinta?
USA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000007885. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on American Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli USA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USA saavutti ATH-hinnaksi 0.000026769175373344 USD.
Mikä oli USA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000221529654332 USD.
Mikä on USA-rahakkeen treidausvolyymi?
USA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.94K USD.
Nouseeko USA tänä vuonna korkeammalle?
USA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
American Coin (USA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 USA = 0.000000 USD

