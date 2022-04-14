UpRock (UPT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu UpRock (UPT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

UpRock (UPT) -rahakkeen tiedot UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training. Virallinen verkkosivusto: https://uprock.com/ Valkoinen paperi: https://docs.uprock.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/UPTx1d24aBWuRgwxVnFmX4gNraj3QGFzL3QqBgxtWQG Osta UPT-rahaketta nyt!

UpRock (UPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu UpRock (UPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.36M $ 8.36M $ 8.36M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007717753830140509 $ 0.007717753830140509 $ 0.007717753830140509 Nykyinen hinta: $ 0.00836 $ 0.00836 $ 0.00836 Lue lisää UpRock (UPT) -rahakkeen hinnasta

UpRock (UPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset UpRock (UPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UPT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UPT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UPT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UPT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään UpRock (UPT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UPT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UPT-rahakkeita MEXCistä nyt!

UpRock (UPT) -rahakkeen hintahistoria UPT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UPT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UPT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UPT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UPT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UPT-rahakkeen hintaennuste nyt!

