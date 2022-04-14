UpOnly (UPO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu UpOnly (UPO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

UpOnly (UPO) -rahakkeen tiedot UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games. Virallinen verkkosivusto: https://uponly.com/ Valkoinen paperi: https://doc.uponly.com/UpOnly-2024.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x9dBfc1cbf7a1E711503a29B4b5F9130ebeCcaC96 Osta UPO-rahaketta nyt!

UpOnly (UPO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu UpOnly (UPO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 868,24K $ 868,24K $ 868,24K Kokonaistarjonta: $ 160,00M $ 160,00M $ 160,00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 113,79M $ 113,79M $ 113,79M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 Kaikkien aikojen alin: $ 0,004031877941935659 $ 0,004031877941935659 $ 0,004031877941935659 Nykyinen hinta: $ 0,00763 $ 0,00763 $ 0,00763 Lue lisää UpOnly (UPO) -rahakkeen hinnasta

UpOnly (UPO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset UpOnly (UPO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UPO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UPO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UPO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UPO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

UpOnly (UPO) -rahakkeen hintahistoria UPO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UPO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UPO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UPO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UPO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UPO-rahakkeen hintaennuste nyt!

