UpOnly (UPO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00752. Viimeisen 24 tunnin aikana UPO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00747 ja korkeimmillaan $ 0.00868 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UPO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.3777862682047466, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004031877941935659.
Lyhyen aikavälin tuloksissa UPO on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -4.08% 24 tunnin aikana ja -7.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
UpOnly (UPO) -rahakkeen markkinatiedot
No.2172
$ 855.72K
$ 855.72K$ 855.72K
$ 11.98K
$ 11.98K$ 11.98K
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
113.79M
113.79M 113.79M
160,000,000
160,000,000 160,000,000
MATIC
UpOnly-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 855.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.98K. UPO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 113.79M ja sen kokonaistarjonta on 160000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.20M.
UpOnly (UPO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän UpOnly-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0003199
-4.08%
30 päivää
$ -0.00385
-33.87%
60 päivää
$ -0.00058
-7.17%
90 päivää
$ -0.00493
-39.60%
UpOnly-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään UPO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0003199 (-4.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
UpOnly 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00385 (-33.87%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
UpOnly-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UPO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00058 (-7.17%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
UpOnly-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00493 (-39.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle UpOnly (UPO)?
UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.
UpOnly on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja UpOnly-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista UPO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue UpOnly-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään UpOnly-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
UpOnly-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon UpOnly (UPO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UpOnly (UPO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UpOnly-rahakkeelle.
UpOnly (UPO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UPO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
UpOnly (UPO) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa UpOnly:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa UpOnly MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.