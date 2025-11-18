UOMI (UOMI) -rahakkeen tokenomiikka

UOMI (UOMI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu UOMI (UOMI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:54:12 (UTC+8)
USD

UOMI (UOMI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu UOMI (UOMI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 4.92B
$ 4.92B$ 4.92B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 8.42M
$ 8.42M$ 8.42M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.005001
$ 0.005001$ 0.005001
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.001712
$ 0.001712$ 0.001712

UOMI (UOMI) -rahakkeen tiedot

UOMI is the first Layer 1 built for secure AI computation and unstoppable agents that think, act, trade, and evolve, without human input.

Virallinen verkkosivusto:
https://uomi.ai/
Valkoinen paperi:
https://uomi.ai/whitepaper/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x3628d69aa2d66E9efE95Ab1267d440dEc24389B6

UOMI (UOMI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

UOMI (UOMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä UOMI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UOMI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät UOMI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UOMI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

