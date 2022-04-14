Lunos (UNO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lunos (UNO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lunos (UNO) -rahakkeen tiedot Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3. Virallinen verkkosivusto: https://lunos.xyz/ Valkoinen paperi: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77 Osta UNO-rahaketta nyt!

Lunos (UNO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lunos (UNO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 320.20K $ 320.20K $ 320.20K Kokonaistarjonta: $ 316.65M $ 316.65M $ 316.65M Kierrossa oleva tarjonta: $ 111.57M $ 111.57M $ 111.57M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 Nykyinen hinta: $ 0.00287 $ 0.00287 $ 0.00287 Lue lisää Lunos (UNO) -rahakkeen hinnasta

Lunos (UNO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lunos (UNO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UNO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UNO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UNO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UNO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Lunos (UNO) -rahakkeen hintahistoria UNO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UNO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UNO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UNO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UNO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UNO-rahakkeen hintaennuste nyt!

